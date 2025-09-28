２７日に立川で行われた人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１７」の会場で、元人気選手、“闘う料理人”として活躍したこめおが、自身がプロデュースするカニラーメンを販売した。現在は麻布十番で割烹を営み、実業家として成功を収めているこめお。価格は１個４９８０円で驚きの声が上がったが、完売となった模様。ＳＮＳなどでは「味がよければ売れるんじゃないかな。話題性は十分だし」、