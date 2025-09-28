マジョルカのFW浅野拓磨が27日、ラ・リーガ第7節のアラベス戦でチームに今季初勝利をもたらす今季初ゴールを決めた。先発出場した浅野は0-0の前半37分、縦パスを受けるとMFマルク・ドメネクに預けてゴール前へスプリント。ダイレクトでリターンを貰うワンツーで最終ラインの背後を取り、そのまま冷静にゴールに流し込んだ。ゴール後はお決まりのジャガーポーズで喜びを示した。浅野は後半22分、ドリブルで右サイドを突破した