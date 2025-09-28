[9.28 J2第31節](富山)※15:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 4 神山京右DF 13 深澤壯太DF 19 實藤友紀MF 8 松岡大智MF 11 小川慶治朗MF 16 末木裕也MF 24 河井陽介MF 27 吉平翼MF 28 布施谷翔FW 39 古川真人控えGK 42 平尾駿輝DF 3 香川勇気DF 46 川上優樹MF 7 佐々木陽次MF 14 浦十藏MF 17 井上直輝MF 18 伊藤拓巳MF 37 M. YunomaeMF 48 植田啓太監督安達亮[徳島ヴォルティス]先発GK 1