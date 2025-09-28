[9.28 J2第31節](Ksスタ)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 大森渚生DF 6 飯田貴敬DF 36 板倉健太DF 97 鷹啄トラビスMF 3 大崎航詩MF 24 山崎希一MF 39 山本隼大MF 99 加藤千尋FW 13 粟飯原尚平FW 44 奥田晃也控えGK 51 春名竜聖DF 4 牛澤健DF 5 知念哲矢MF 15 長尾優斗MF 40 森村俊太MF 47 仙波大志MF 70 新井瑞希FW 20 梅田魁人FW 25 多田圭佑監督森直樹[藤枝MYFC]先発