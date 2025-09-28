卓球のＷＴＴ中国スマッシュ（２８日、中国・北京）、女子シングルス１回戦が行われ、世界ランキング３３位の平野美宇（木下グループ）は同１位の孫穎莎（中国）に１―３で敗れるも、意地を見せた。平野は深セン大学チームの一員として中国・超級リーグに参戦。孫穎莎とはチームメートでダブルスも組んだ。５月の世界選手権シングルスでは２回戦敗退に終わり大粒の涙を流したが、世界女王との共闘には中国メディアから「平野美