『うちの超特急(ルビ：ネコ)知りませんか？』という告知から始まる超特急⼤捜索依頼『うちの知りませんか？』が9月29日(月) から全国9ブロックでスタートする。超特急は、9月24日(水)に22枚目のシングル『NINE LIVES』を発売。今作のテーマは “Cat has NINE LIVES.” 「猫に九⽣あり」という、困難な状況を何度も乗り越えて、しぶとく⽣き抜く⼒を表すことわざと、“9⼈組グループ”超特急を重ねた