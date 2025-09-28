◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第２日▽明大３―０慶大（２８日・神宮）明大が慶大に連勝し、開幕４連勝で勝ち点を２に伸ばした。５投手が完封リレー。前週の東大戦に続き、これで４試合、計３６イニング自責０（失点１）と投手陣が好調をキープしている。＊＊＊最速１５２キロ右腕・菱川一輝（４年＝花巻東）が７回から４番手で救援。力強いストレートを軸に、２イニングを１安打無失点、３奪三振と快投した。「