6·î¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¡Ê´ôÉì¡¦ÃæÄÅÀî»Ô¡Ë ´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Ç27Æü¡¢80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 27Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÈôÂÍ»Ô¿À²¬Ä®Åì¼¿»³¤Î»³Ãæ¤Ç½Ã³²ÂÐºöÍÑ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¥ï¥Ê¤ò¸«²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÂÎÄ¹Ìó140¥»¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ1Æ¬¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¯¥Þ¤òÊá»¦¤¹¤ë¤¿¤áÂ¾¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ÆÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·3È¯¤ò¥¯¥Þ¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤Þ