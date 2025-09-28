韓国コメディ界の大御所、チョン・ユソンさんの葬儀が28日、多くの後輩の哀悼の中でしめやかに行われた。この日午前6時、ソウル峨山（アサン）病院の葬儀場で告別式が行われた。司会はイ・スグンが務め、祈祷はコメディアンで牧師のピョ・インボンが行った。ペン・ヒョンスク、イ・ヨンジャ、パク・ジュンヒョン、チョン・ジョンチョル、チョ・セホらが故人の最後を見送った。イ・ホンリョルが弔辞を、キム・シニョンが追悼辞を朗