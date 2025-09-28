「阪神−中日」（２８日、甲子園球場）中日の山本泰寛内野手が試合前練習中に阪神投手陣のもとへ歩み寄り、笑みを浮かべながら言葉をかわすシーンがあった。外野でトレーニングを行っていた投手陣のもとへ歩み寄り、笑顔で声かけした山本。２３年オフに阪神から戦力外通告を受け、翌年から中日でプレー。今季は開幕スタメンを勝ち取り、ここまで自己最多となる１１１試合の出場で打率・２４５をマークした。前日の試合でも