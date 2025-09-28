俳優荒木飛羽（20）が28日、都内で、写真集「20」（29日発売、ワニブックス）の発売記念イベント取材会に臨んだ。10代最後の姿を詰め込んだ写真集で「二十歳になる自分の成長をぜひ見ていただければなと思います」と話した。お気に入りはギターと写っている見開きのカット。「自分の好きな漫画や趣味を詰め込んで、こだわりが詰まっているシーンです」。また小学生の弟が初登場しており「弟とのシーンは今まで以上に素が出ている。