９月27日に開催されたプレミアリーグ第６節で、マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードと敵地で対戦。１−３で敗れ、リーグ開幕６戦で２勝１分３敗となった。ルベン・アモリム監督が率いるユナイテッドは、８分と20分にイゴール・チアゴにゴールを奪われた後、26分にベンヤミン・シェシュコが１点を返したが、反撃はそこまで。逆に90＋６分にマティアス・イェンセンにダメ押し点を浴びた。昨季は衝撃の15位に沈んだ