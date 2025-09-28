◆米大リーグマリナーズ３―５ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦のスタメンを外れた。８月２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦以来３３試合ぶり。ロバーツ監督は休養のため「彼は今夜は出場しない」と代打出場もしないことを断言。「明日はプレーするよ」とレギュラーシーズン最終戦となる２８日（同２９日