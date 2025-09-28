◆米大リーグマリナーズ３―５ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ナ・リーグ西地区４連覇を決めているドジャースがア・リーグ西地区を２４年ぶりに制覇したマリナーズとのレギュラーシーズン最終カード第２戦も勝利し、連勝を「４」に伸ばした。この日は休養のため大谷翔平投手（３１）が３３試合ぶりに欠場。前日はベッツ、フリーマンと同じ「ＭＶＰトリオ」の２人が休養したが、球団の配慮で