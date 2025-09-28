今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が、２８日の阪神４Ｒ新馬戦で１番人気のジュウリョクピエロをデビュー戦Ｖに導き、今年のＪＲＡ１７勝目を挙げた。同通算９９勝目となり、節目の１００勝に王手をかけた。五分にスタートを切ると、積極的にポジションを押し上げ、好位３番手を追走する形に。徐々に加速をして４角を回ると、抜群の手応えで直線へ。上がり最速の脚でグングン伸びて、後続を３馬身半突き放す完勝劇を見せた。