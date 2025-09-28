今季限りでの現役引退を２６日に発表した日本ハム・若林晃弘内野手（３２）が２８日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で会見に臨んだ。８年間のプロ生活を振り返り「いいことも悪いこともあったが、幸せな野球人生でした」と感慨を込めた。神奈川・桐蔭学園高から法大、ＪＸ−ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）を経て２０１７年度ドラフト６位で巨人入団。内外野を守れるユーティリティー選手として、２１年には９６試合に出場した。２４年３