「マリナーズ３−５ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャースのブレーク・トライネン投手が同点の七回から登板。先頭打者に安打を許すも、３連続三振の快投を見せた。さらにベシア、エンリケスも３者連続三振で続き、９連続Ｋフィニッシュの偉業を達成した。先頭のアロザレーナに中前打を浴びたトライネン。続く６０発男のローリーは高めのフォーシームで空振り三振に仕留めた。続くロドリゲスには打者のピッチクロック違