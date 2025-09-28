TBS山形純菜アナウンサー（31）が28日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。アインシュタイン稲田直樹（40）のSNS乗っ取りを伝える中で“失言”し、謝罪した。番組では、不正アクセス禁止法違反の容疑で、住居、職業不詳の久保智成被告（32）が逮捕されたことを紹介。久保被告が、名前や生年月日などからパスワードを予測して乗っ取りをしていたとも伝えた。稲田は、Xでセキュリティー管理が甘かったと認め