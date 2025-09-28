私はハルノ。イシダさんが私たちを責めてきたとき、タクが毅然と立ち向かってくれました。身勝手な行動を非難して、私を庇ってくれたのです。翌朝、義兄やイシダさんは気まずくなったのか、早々に帰っていきました。義両親も私たちに謝罪し、タクの言葉に感謝してくれました。イシダさんの迷惑行為には本当に腹が立ちましたが、タクも義両親も味方でいてくれてよかったです。義兄がなぜ突然イシダさんを連れてきたのかは謎ですが、