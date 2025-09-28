ÏÆ¤Î²¼¤«¤é¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤È¡Ä½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ(50)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹¤Î²£ÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥«¥ì¥¤¥É¥¹Å¸Ï»ËÜÌÚ¤Î¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤«¤é¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Þ¤Ç350ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì²áµîºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡£ÂÎ¤Î²£¤Ë¿¼¤¹¤®¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤ê¡¢ÈþµÓ¤À