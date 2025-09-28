＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、初優勝を狙う20歳・菅楓華がトータル8アンダー・単独首位に立っている。【LIVE】吉田鈴さんはミニスカスタイル1打差2位に2週連続Vがかかる神谷そら。2打差3位タイに穴井詩と後藤未有、3打差5位タイには桑木志帆、吉本ここね、木村彩子が続いてい