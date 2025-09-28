兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の弟・菅原進（７８）さんが２８日、都内で行われた「浜口庫之助傑作選ＬＩＶＥ」に出演した。同公演は、ビリー・バンバンの師である浜口庫之助さんの没後３５周年と生誕１０８年を記念して開催された。兄・菅原孝さんは今月１１日、肺炎のため亡くなった。８１歳だった。進は「『兄貴！兄貴！』つったら、ちょっと口開けて『うん、うん』って言うぐらい」と孝さんとの最期のやり取りを回想