イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスでプレーする日本代表ＭＦ鎌田大地が、２７日に行われた、ＭＦ遠藤航が所属するリバプールとの一戦において低評価を食らった。鎌田はボランチの一角で先発すると、自身が蹴った左ＣＫから前半９分のＦＷイスマイラ・サールの先制点が生まれた。１点リードの終盤に追いつかれたものの、後半アディショナルタイムにＦＷエドワード・ヌケティアーが勝ち越しゴールを決めて逃げ切っ