½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÖRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÃçÅÄÊâÌ´¡Ê¤Ê¤«¤À¡¦¤¢¤æ¡ËÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬2025Ç¯9·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖTWICE¤Á¤ã¤ó¤¬¤À¤¤¤¹¤­¤Ç¤¹¡×ÃçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î¿ä¤·³è¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤TWICE¤Á¤ã¤ó¤¬¤À¤¤¤¹¤­¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿