¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥È¤Î9/14½µ¤Î½µ´ÖÏ¢ºÜ¤Þ¤ó¤¬¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²ÌÈ¯É½¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©5°Ì½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Êì¹ßÎ×½éÂÐÌÌ¤Î¤ï¤¬»Ò¤ò¤¤¤­¤Ê¤êÈÝÄê!? ¾®³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¤Ë±²´¬¤¯¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¡ªÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿Â©»Ò¡¦¥±¥ó¥È¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥±¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤µ