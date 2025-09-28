新潟が誇る温泉とスキーの玄関口、越後湯沢駅が2025年11月1日に開業100周年を迎えます。この記念すべき一日を祝い、JR東日本は特別な臨時列車「越後湯沢駅100周年号」を運行し、駅を舞台にした盛大な記念イベントを開催します。列車に乗らない方でも客車内に入れる「トレインラウンジ」や、限定グッズ販売、スタンプラリーなど、誰もが楽しめる企画が目白押しです。1日限りの特別なイベントの全貌をお届けします。開業100周年を記