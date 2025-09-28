【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが、自身初となるアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』のリリースに先駆けて、10月1日に「人として (AA1)」を先行配信することを発表した。 ■12月3日発売予定のアコースティックアルバムからの先行リリース 「人として (AA1)」はオリジナルアレンジの「人として」とはまたひと味違うアレンジに仕上がっており、楽曲の新たな一面を感じら