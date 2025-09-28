卓球の「チャイナスマッシュ2025」は28日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング33位の平野美宇（木下グループ）は同1位の孫穎莎（中国）と対戦。ゲームカウント1ー3で敗れ1回戦で敗退した。 ■昨夏のパリ五輪以来の再戦 平野は今大会に主催者推薦で出場。昨夏のパリ五輪では団体戦決勝でエース対決した孫穎莎との注目の対戦が実現した。第1ゲームは平野がサービスから連続ポイン