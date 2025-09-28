¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¤Î¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç¡¢¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¸õÊä¼Ô¤ò´Þ¤à3¿Í¤ÇºÇ½ªÁª¹Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìó40Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÝÂê¶Ê¤ò»Ø´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¤ÇÅìµþ·Ý½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2021