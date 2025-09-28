【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 2ー1 清水エスパルス（9月27日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】味方同士が交錯→クリアミスで失点した瞬間味方同士が交錯している間に失点。王者に逆転を許したミスに、非難の声が集まっているようだ。J1リーグ第32節でヴィッセル神戸と清水エスパルスが対戦。その90＋1分、アウェイチームに悲劇が起こる。神戸のDF永戸勝也が清水陣内の左サイドにボールを蹴り込む。これに神戸FW小松