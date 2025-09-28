●芸能界に飛び込むきっかけをくれた父親に感謝 現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(公開中)など、話題の作品に数多く出演し活躍している中村蒼。今年は、芸能界入りしてから20年の節目でもある。中村にインタビューし、デビュー当時を振り返るとともに、20年での変化や今後について話を聞いた。中村蒼撮影:蔦野裕――2005年11月に雑誌のコンテストでグランプリを受賞さ