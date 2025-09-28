チェルシー戦のブライトン三笘薫を「BBC」評価「最大のターニングポイント」イングランド1部ブライトンは9月27日にプレミアリーグ第6節でチェルシーと敵地で対戦し、3-1で勝利を収めた。日本代表MF三笘薫は先発出場し、得点に絡まず途中交代となったが、前線での果敢なプレッシングで相手DFの退場を誘発。英公共放送「BBC」では「最大のターニングポイントで重大な役割を果たした」と評価されていた。前半はホームのチェルシー