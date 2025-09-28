◆秋季大阪府大会▽準々決勝大阪桐蔭９―０関西創価＝７回コールド＝（２８日・くら寿司スタジアム堺）準々決勝が行われ、大阪桐蔭が関西創価に７回コールド勝ちで４強に進出した。来秋ドラフト候補で今大会から背番号１をつける最速１５２キロ右腕・吉岡貫介（２年）が７回１安打無失点、１２奪三振。「調子が悪い中での先発だったので不安もあったけど、抑えにいこうとしすぎて突っ込んだり手が遅れたりしていたので、ストラ