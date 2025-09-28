俳優の荒木飛羽（とわ）が２８日、都内で２０歳を迎えたことを記念した写真集「２０」（ワニブックス刊）の発売記念取材会を行った。荒木は子役を経て、日本テレビ系ドラマ「あなたの番です」や映画「耳をすませば」、Ｎｅｔｆｌｉｘ「ＦｉｒｓｔＬｏｖｅ初恋」など話題作に立て続けに出演している。写真集は山梨・河口湖や都内などで撮影。「２０歳の記念に写真集を出させていただき、感謝しています。１０代最後と２０