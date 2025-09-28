◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）最終ラウンドが進行しており、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。初優勝を狙う勝俣陵（ロピア）が前半で２つ伸ばし、通算２０アンダーで単独首位をキープして後半に入った。４位で出た河本力（大和証券）が３つ、２０位で出た小木曽喬（フロンティアの介護）が１４番までに７つ、小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）