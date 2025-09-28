「プロレス・ＤＤＴ」（２８日、後楽園ホール）昨年２月にプロレスデビューを果たした男性１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青が「ＤＲＡＭＡＴＩＣＩＮＦＩＮＩＴＹ２０２５〜３時間スペシャル〜」と銘打った大会の「第５９代ＫＯ−Ｄ６人タッグ王座決定」で初のタイトルマッチに挑戦し、勝利した。開幕から蹴りなどで急襲を受けた武知は負けじとチョップやエルボーなどで応戦。得意