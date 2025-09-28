上沼恵美子（70）が28日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。不仲説のあった明石家さんまとの“ガチトーク”を振り返った。上沼は16年にさんまが司会を務めていたフジテレビ系の人気トーク番組「さんまのまんま」にゲスト出演。同番組は収録番組だが、16年には大阪から生放送があり「私、ナマで『さんまのまんま』に出たことがあるねん。関西テレビで。けんかしてん」と告白した。「ほんとのけ