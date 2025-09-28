ノルウェージャンは、ボーイング737-8型機30機を確定発注に切り替えた。2017年にボーイング737 MAXを初受領した最初のヨーロッパの航空会社で、大西洋横断路線でボーイング737−8型機を運航して初の航空会社でもある。2017年以来、初となるボーイングへの直接発注で、発注残は80機に拡大する。2022年には発注内容を再編し、同型機50機を確定発注、30機をオプションとしていた。オプションの行使に伴い、納入時期の調整にも合意した