¥Á¥ê¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾29Ê¬¤ËDF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤ÏÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£FIFA¸ø¼°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨64%¡¢¥·¥å¡¼¥È16ËÜ¡ÊÏÈÆâ6ËÜ¡Ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØCairo24¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ª¥µ