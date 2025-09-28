“新国宝ボディー”と呼ばれ人気のグラビアアイドル・榎原依那（27）が、スタイル際立つセクシーショットを公開し、「完璧ですね！」「くびれが綺麗」など、多くの反響が寄せられている。【映像】榎原依那の水着ショット2024年2月29日発売の写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューし、話題になった榎原。Instagramには、「1番お気に入りなんです」と明かした赤いチェックのビキニ姿や黒の水着ショットなど、雑誌撮影時のオフ