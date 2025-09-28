ドジャースの山本由伸投手がマリナーズ戦の試合前、イチローさんと談笑する場面がSNSで注目されました。現在マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさん。山本投手は日本時間27日のカード初戦の試合前、ベンチからイチローさんを見つけると、ダッシュで外野付近へ。脱帽して挨拶を交わしました。挨拶を交わした直後、打球が飛んでくるハプニングもありましたが、イチローさんがとっさに腕を出しガード。