１０月に福岡・飯塚市で行われる「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」は?共生社会?の実現をテーマに掲げている。当大会はボルダーとリードによる国別対抗戦と、２８年ロサンゼルスパラリンピックで正式採用されるパラクライミングを同時に実施する。スポーツクライミングとパラクライミングの試合を同時に開催するのは国内で初めて。飯塚市の武井政一市長は「飯塚市が障害をお持ちの方にとって優しい街と