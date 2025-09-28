上海市長寧区の「竜之夢都市生活センター」にオープンしたニトリの新店舗に並ぶペット用品。（２０２４年１１月２９日撮影、上海＝新華社記者／許暁青）【新華社上海9月28日】中国上海市ではここ数年、ペット関連の経済活動が急速に発展している。恋愛・結婚観の変化や職場のストレス増加などが要因となり、大きな潜在力を潜める新興産業の一つになっている。上海市商業連合会と上海産業モデル転換発展研究院はこのほど、「上海