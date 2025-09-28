終活は、自分の死後を考える悲しい作業とは限りません。本心と向き合う時間が、今を生きるための支えになることも。実際に準備をしたという、3人の心情は――。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *パートナーの願いに心が揺らいだ離婚後、雑貨の輸入事業を立ち上げ、社長業に奮闘していたマナミさん（66歳・仮名＝以下同）。8年前、久しぶりの中学の同窓会で、同じクラスだったマコトさんと再会、すぐに意気投合したという