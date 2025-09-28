ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ê2021Ç¯¸å´ü¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï±Ç²è²½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤­½Ð¤·