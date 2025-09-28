俳優の別所哲也が、25日に開催された札幌国際短編映画祭20回記念パーティー「感謝と未来の夕べ」で、ショートフィルム文化功労賞を受賞した。ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）の代表を務める別所は「共に歩んできた仲間、そしてショートフィルムを愛するすべての人々と分かち合いたい賞です」と感謝を語った。【動画】「SSFF2025」ダイジェスト映像別所は1999年に日本初の国際短編映