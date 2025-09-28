段ボールや毛布、手押し一輪車などを使って楽しみながら学べる「防災スポーツ」という取り組みがあります。災害を想定した訓練の一環として、体を動かして防災の行動や知識を身につけていきます。桐谷美玲キャスターが、小学校3年生と一緒に体験しました。■“スポーツ感覚”で楽しく学べる防災訓練都内の小学校。体育館で行われていたのは…児童「がんばれー！」子どもたちが楽しんでいるこちら、実は、防災訓練の一環です。体を