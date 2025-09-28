¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£¸Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Úµð¿Í¡Û£±¡Ê»Ø¡Ë¥Õ¥ë¥×£²¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹£³¡Êº¸¡Ë²¬ÅÄ£´¡Ê°ì¡Ë¥Æ¥£¥Þ£µ¡Ê±¦¡ËÄ¹Ìî£¶¡Ê»°¡Ë¹Ó´¬£·¡ÊÊá¡ËºäËÜÃ££¸¡ÊÍ·¡ËÃæ