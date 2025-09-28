NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï28Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¶áÆ£Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿27Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï75»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.301¡¢10ËÜÎÝ¡¢41ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£