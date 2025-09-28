「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」は、35mmフルサイズセンサーに対応した、ニコンZマウント用の大口径標準ズームである。 前モデルからのフルモデルチェンジにより、世界最軽量という取り回しの良さや、ボイスコイルモーター採用によるAFの進化が加わった。描写性能や近接性能も向上しており、ポートレートからスナップまで幅広く楽しめるレンズといえるだろう。 サイズ感 外形寸法